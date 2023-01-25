Подоляк заявил, что 400 танков Leopard обеспечат Украине победу в спецоперации

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал количество танков, необходимых для победы Украины в спецоперации. По его мнению, 400 танков Leopard смогут дать ВСУ стратегическое преимущество над российской армией.

"300-400 таких танков на самом деле превзошли бы 2000-3000 советских танков. Это дало бы старт завершающим этапам", — пишет Подоляк.

По его информации, Украине уже пообещали передать около 100 танков Leopard. Кроме того, есть шанс получить от США танки Abrams. Также, по словам Подоляка, идет речь о поставках на Украину сотен БМП и колесных танков иностранного производства.