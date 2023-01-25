Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Гладков: в Белгородской области с начала СВО погибло 25 мирных жителей
Аксёнов предложил наказать Германию после её решения передать танки Leopard Киеву
Единственными выжившими в танковой войне могут стать российские БМПТ "Терминатор"
Педиатр рассказал, как правильно закаливать ребенка
Гаврилов: Москва готова к жёсткому ответу в случае поставок оружия Киеву для ударов по России
Коротченко призвал нацелить на Германию "Искандеры" и "Калибры" с ядерными боеголовками
На "Роза Хутор" открылся лекторий
МК: Кнутов оценил возможности дронов "Кулон" ВСУ нанести удары по Москве
Певица Монеточка* пожаловалась на исписанные двери своей квартиры: "Как кипятком облили"

Подберёзкин допустил возможность похода ВСУ на Крым, если удастся собрать больше ста "Леопардов"

Силовые структуры

Решение Германии поставить танки Leopard 2 Киеву вряд ли как-то радикально повлияет на военную ситуацию на Украине. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Подберёзкин допустил возможность похода ВСУ на Крым, если удастся собрать больше ста "Леопардов"

Аналитик заметил, что немцы раздарили по всей Европе уже две тысячи "Леопардов". И если им удастся собрать к концу года сотню, это будет максимум, на что они будут способны, добавил он.

"Но "Леопарды 2" также хорошо горят, как и "Леопарды 1" и все остальные. Уже это было доказано. Поэтому, кроме того, что эти танки поступят на вооружение, нужно, чтобы у них была соответствующая команда, способная ими управлять, и командиры, которые способны это делать", — объяснил аналитик.

По его мнению, немцы вряд ли смогут собрать больше сотни танков в ближайший год.

"Вся эта ситуация носит больше пиаровский характер и, мне кажется, она направлена просто на то, чтобы каким-то образом сдержать возможный ожидаемый надлом, который будет в украинской армии в ближайший месяц-другой", — добавил собеседник издания.

Подберёзкин считает, что в ВСУ назревает катастрофа, и возможны российские прорывы. А чтобы каким-то образом это нейтрализовать, нужны, скорее, не столько сами танки, сколько разговоры о них. Однако это, безусловно, не упрощает ситуации и содействует эскалации.

Эксперт также оценил как реальную возможность наступления ВСУ на Крым в случае, если им удастся собрать достаточное количество танков.

"Если они начнут собирать с миру по нитке, то, конечно, они 140 наберут этих танков. Но важно привести их в порядок, подготовить экипажи, ремонтную базу для этого, в том числе запчасти и всё прочее. Иначе получится как на Курской дуге: "Тигры" поступят, а запчастей нет, по дороге половина из них сломается", — заключил аналитик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков

Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.

Бойцы ЛНР незаметно подобрались к укреплениям ВСУ и уничтожили боевиков
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
Военным ВС РФ приходится ночевать в одном доме с боевиками ВСУ в Артёмовске
РИА Новости: Германия сделала свой выбор, но её не жалко
Ходаковский заявил, что войска ВС РФ начали наступление на Угледарском направлении
Россия стала как США, где молодые люди убивают для развлечения Сергей Лебедев Знак зодиака 25 января: знаменитые Водолеи Соломон Соловьев Шведская БМП пробьёт броню любого российского танка Андрей Николаев
Разведчик из США Риттер: мир должен быть благодарен Путину
Переодетые в российскую форму диверсанты ВСУ попали в плен под Донецком
PestiSracok: в Закарпатье массово мобилизуют венгров в ВСУ из-за потерь в Соледаре — почти похищают
PestiSracok: в Закарпатье массово мобилизуют венгров в ВСУ из-за потерь в Соледаре — почти похищают
Последние материалы
Арестович заявил, что причиной увольнения украинских чиновников является их "тяжкий грех"
Националист ВСУ Олег Собченко уничтожен ВС РФ под Артёмовском
Защита людей и России от угроз — цели спецоперации на Украине, заявил Путин
Генерал ВСУ Кривонос: ВС РФ начнут наступление на Украину сразу с нескольких направлений
Астролог: у каждого знака Зодиака есть своё место силы
Путин: украинские заградотряды расстреливают своих в спину
Ученые Австралии: ЭКО не отражается на развитии ребенка
Котенок: никакие циркуляры от киевской власти не остановят деградацию ВСУ
В Генштабе Чехии не исключили, что в стране может быть проведена частичная мобилизация
По всей Украине второй раз за день объявлена воздушная тревога
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников