Подберёзкин допустил возможность похода ВСУ на Крым, если удастся собрать больше ста "Леопардов"

Решение Германии поставить танки Leopard 2 Киеву вряд ли как-то радикально повлияет на военную ситуацию на Украине. Такое мнение высказал политолог, военный эксперт Алексей Подберёзкин в беседе с Pravda.Ru.

Аналитик заметил, что немцы раздарили по всей Европе уже две тысячи "Леопардов". И если им удастся собрать к концу года сотню, это будет максимум, на что они будут способны, добавил он.

"Но "Леопарды 2" также хорошо горят, как и "Леопарды 1" и все остальные. Уже это было доказано. Поэтому, кроме того, что эти танки поступят на вооружение, нужно, чтобы у них была соответствующая команда, способная ими управлять, и командиры, которые способны это делать", — объяснил аналитик.

По его мнению, немцы вряд ли смогут собрать больше сотни танков в ближайший год.

"Вся эта ситуация носит больше пиаровский характер и, мне кажется, она направлена просто на то, чтобы каким-то образом сдержать возможный ожидаемый надлом, который будет в украинской армии в ближайший месяц-другой", — добавил собеседник издания.

Подберёзкин считает, что в ВСУ назревает катастрофа, и возможны российские прорывы. А чтобы каким-то образом это нейтрализовать, нужны, скорее, не столько сами танки, сколько разговоры о них. Однако это, безусловно, не упрощает ситуации и содействует эскалации.

Эксперт также оценил как реальную возможность наступления ВСУ на Крым в случае, если им удастся собрать достаточное количество танков.

"Если они начнут собирать с миру по нитке, то, конечно, они 140 наберут этих танков. Но важно привести их в порядок, подготовить экипажи, ремонтную базу для этого, в том числе запчасти и всё прочее. Иначе получится как на Курской дуге: "Тигры" поступят, а запчастей нет, по дороге половина из них сломается", — заключил аналитик.