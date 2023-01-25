В Сети появилось видео, где боевики ВСУ просят Зеленского разъяснить закон об уголовной ответственности для военных

Боевики ВСУ попросили президента Украины Владимира Зеленского разъяснить закон о запрете убегать с поля боя. Свое видеообращение они адресовали не только главе государства, но и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

В нем боевики интересуются, кого коснется действие закона 8271 "Об усилении ответственности военных". Согласно ему, ужесточается уголовная ответственность за целый ряд преступлений. В том числе, дезертирство и бегство с поля доя.

"По этому поводу есть вопрос: усиленная ответственность коснется военнослужащих на всех уровнях? Или только тех солдат и сержантов, что в окопах на нуле?", - спрашивают боевики.

По их мнению, принятие закона позволяет командованию использовать личный состав как "пушечное мясо". Потому что за неподчинение абсурдным приказам теперь грозит длительный тюремный срок.