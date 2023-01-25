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В Сети появилось видео, где боевики ВСУ просят Зеленского разъяснить закон об уголовной ответственности для военных

Силовые структуры

Боевики ВСУ попросили президента Украины Владимира Зеленского разъяснить закон о запрете убегать с поля боя. Свое видеообращение они адресовали не только главе государства, но и главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

В Сети появилось видео, где боевики ВСУ просят Зеленского разъяснить закон об уголовной ответственности для военных

В нем боевики интересуются, кого коснется действие закона 8271 "Об усилении ответственности военных". Согласно ему, ужесточается уголовная ответственность за целый ряд преступлений. В том числе, дезертирство и бегство с поля доя.

"По этому поводу есть вопрос: усиленная ответственность коснется военнослужащих на всех уровнях? Или только тех солдат и сержантов, что в окопах на нуле?", - спрашивают боевики.

По их мнению, принятие закона позволяет командованию использовать личный состав как "пушечное мясо". Потому что за неподчинение абсурдным приказам теперь грозит длительный тюремный срок.

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Автор Сергей Давыдов
Сергей Давыдов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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