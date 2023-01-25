Байден выступит с заявлением о военной помощи Украине в 20:00 по Москве

Президент США Джо Байден выступит с заявлением о военной помощи Украине в 20:00 по Москве. Об этом сообщают американские СМИ. По предварительной информации, он может объявить о поставках ВСУ танков Abrams.

Ранее в американских СМИ уже появлялась информация о готовящемся обращении Байдена к американской нации. Его содержание Белый дом не раскрывает. Однако, эксперты уверены, что речь в нем пойдет о новом этапе военной помощи киевскому режиму.

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на опрошенных им специалистов, процесс поставки западного оружия Киеву может занять годы.

25 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал план поставки танков Abrams Украине провальным с точки зрения технологий. По его словам, "эти танки сгорят так же, как и все остальные, только стоят они очень дорого".