Военкор Котенок: ВСУ оставят Бахмут в обозримом будущем

Военкор Юрий Котенок в своём комментарии "Федеральному агентству новостей" заявил о скором оставлении Артёмовска частями ВСУ. По его мнению, США вполне логично призывает Зеленского и Залужного прекратить оборону города и заняться подготовкой частей для грядущего наступления. Как отмечает Котенок, Артёмовск ВСУ все равно оставят. Но если будут затягивать с отступлением, то понесут большие потери.

"Американцы в данном случае выступают в роли "Капитана Очевидность". Еще когда стало понятно, что ВСУ терпят поражение в Соледаре, американцы сразу сказали — "Зачем напрасно тратить огромные силы и средства на таком небольшом отрезке фронта? Нужно выйти оттуда"", — считает Котенок.

По его словам, в Артёмовске повторится тоже самое, что и в Соледаре. Но в гораздо больших масштабах.