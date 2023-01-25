Военный эксперт Матвийчук назвал Leopard 2, Challenger и Abrams "бронетанковым хламом"

Военный эксперт Анатолий Матвийчук назвал Leopard 2, Challenger и Abrams "бронетанковым хламом". По мнению специалиста, у западной техники имеется множество недостатков. Танк Challenger, который является лучшим в западной триаде, гигантский вес. Он не может пройти ни по одному мосту без предварительных инженерных работ. Техника ломает железнодорожные платформы и переезды. При этом защита её не так хороша, как пытаются представить разработчики.

"Они не приспособлены для этого театра военных действий. То есть, это море проблем. Более того, они напичканы электроникой. Оператора нужно готовить минимум полгода, а лучше год", — рассказал Анатолий Матвийчук.

По словам эксперта, в западных танках даже элементарные операции выполняются вручную. Такие как заряжание и наведение. При этом Т-90 полностью автоматизирован, а темп его стрельбы в 2 раза выше.

И я думаю, что, когда попадет этот Challenger в поле зрения нашего Т-90, если его 125-мм не достанет, то противотанковый управляемый снаряд достанет 100%", — дополнил Анатолий Матвийчук.