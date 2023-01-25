В граничащих с Украиной областях Белоруссии появились блокпосты

Вооруженные силы Белоруссии возводят блокпосты в приграничных с Украиной областях. Сообщения об этом появились в социальных сетях. В частности, речь идет о Пинском и Столинском районах Брестской области.

В Пинский райисполкоме заявили, что это учения. Они посвящены "установке блокпостов и организации пропускной способности".

"Госслужбы отработают практику возведения конструкций из бетонных блоков, а правоохранители отработают порядок работы в условиях дорожного режима", — сообщили в райисполкоме.