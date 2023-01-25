Союзные силы ВС РФ и НМ продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Накануне командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проинформировал о возобновлении боевой активности на Угледарском направлении. Он заявил, что армия РФ начала наступление на этом участке фронта.
Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв сообщил, что в Угледаре идут тяжёлые бои, российские войска штурмуют город. Армия Украины пытается сдерживать наступление, контролируя ситуацию. Инициатива остаётся у русских.
Как сообщает Telegram-канал "Украина.ру", боестолкновения идут в самом Угледаре. 25 января российские войска вошли в город. Военные корреспонденты информируют, что ВС РФ заняли первые дома.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.