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Военкоры: войска ВС РФ вошли в Угледар

Силовые структуры

Союзные силы ВС РФ и НМ продолжают активные боевые действия в зоне СВО. Накануне командир батальона "Восток" Александр Ходаковский проинформировал о возобновлении боевой активности на Угледарском направлении. Он заявил, что армия РФ начала наступление на этом участке фронта.

Спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалёв сообщил, что в Угледаре идут тяжёлые бои, российские войска штурмуют город. Армия Украины пытается сдерживать наступление, контролируя ситуацию. Инициатива остаётся у русских.

Как сообщает Telegram-канал "Украина.ру", боестолкновения идут в самом Угледаре. 25 января российские войска вошли в город. Военные корреспонденты информируют, что ВС РФ заняли первые дома.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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