Военный эксперт не увидел признаков поставок Киеву дальнобойного вооружения

Военный эксперт Борис Подопригора рассказал Pravda.Ru, какой ответ даст Москва, если Запад поставит Киеву оружие для ударов по городам России.

"Пока нет признаков того, что Запад поставит Киеву столь дальнобойные средства. Конечно, тут есть о чем задуматься командованию сил ПВО, а заодно и ФСБ. Ибо параллельно украинские власти намекают на возможность серьёзных диверсионных актов. На фоне дикой информационно-психологической войны любые угрозы применимы со стороны Запада и зависимого от него Киева. Так что переоценивать значение всех этих угроз я бы не стал", — заявил Подопригора.

По его словам, ответ на удары ВСУ по территории России может быть предельно жёстким.

Ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что Москва готова к жёстким ответным действиям, если США и НАТО поставят Киеву вооружения для нанесения ударов по городам России.