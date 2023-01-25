Алексей Арестович признал, что Вооружённые силы России умеют быстро ориентироваться.
Украинский военный аналитик считает, что не стоит недооценивать ВС РФ.
"Мы привыкли обвинять Министерство обороны РФ в отставании от реальных тенденций на поле боя. Но иногда это не так. Смотрите, как они быстро сориентировались", — написал Арестович в своём микроблоге, сопроводив пост наглядной инструкцией на русском языке о том, как надо бороться с американский танками Abrams.
На картинке военнослужащим даются советы о том, какие места в танке являются наиболее уязвимыми. Рекомендуется бить по приборам наведения, по пушке, по нишам башни и по бортам корпуса.
Ранее Арестович заявил, что причиной увольнения украинских чиновников является их "тяжкий грех.
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Российское подразделение уничтожило боевиков ВСУ.