Арестович признал, что армия РФ не отстаёт от тенденций на поле боя: "Они быстро сориентировались"

Алексей Арестович признал, что Вооружённые силы России умеют быстро ориентироваться.

Украинский военный аналитик считает, что не стоит недооценивать ВС РФ.

"Мы привыкли обвинять Министерство обороны РФ в отставании от реальных тенденций на поле боя. Но иногда это не так. Смотрите, как они быстро сориентировались", — написал Арестович в своём микроблоге, сопроводив пост наглядной инструкцией на русском языке о том, как надо бороться с американский танками Abrams.

На картинке военнослужащим даются советы о том, какие места в танке являются наиболее уязвимыми. Рекомендуется бить по приборам наведения, по пушке, по нишам башни и по бортам корпуса.

Ранее Арестович заявил, что причиной увольнения украинских чиновников является их "тяжкий грех.