МИД Колумбии заявил о гибели двух своих граждан в ходе боёв на стороне ВСУ

Два наёмника из Колумбии, принимавшие участие в боях на Украине на стороне киевского режима, погибли во время сражения. Об этом сообщили в пресс-службе МИД страны.

Как пояснили в ведомстве, колумбийцы с декабря 2022 года входили в состав 49-го пехотного батальона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что они скончались 18 января. При этом в МИД Колумбии отказались называть имена военнослужащих.

"По данным батальона, граждане погибли в бою", — прокомментировали в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Представители министерства также добавили, что дипломаты проинформировали жён и других родственников наёмников об их смерти и запуске процесса репатриации тел.

Ранее стало известно, что наёмные военнослужащие из Британии Крис Пэрри и Эндрю Бэгшоу, участвовавшие в боевых действиях на стороне ВСУ, были ликвидированы в районе Соледара.