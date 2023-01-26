Рогов: ВСУ планируют весной контрнаступление на Мелитополь и Бердянск

Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предстоящей весной предпринять попытку контрнаступления, ударив на Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Политик также обозначил сроки возможного наступления: конец марта-начало апреля.

По мнению собеседника издания, к этому времени режим Зеленского сможет собраться с силами и попробует сформировать новые корпуса, чтобы бросить их на убой.

Однако зависеть всё будет от того, где пройдёт линия фронта к этому времени, насколько далеко вперёд смогут уйти российские военные и закрепить свои успехи, отметил чиновник.

Он добавил, что главными направлениями наступления ВСУ могут быть Бердянск и Мелитополь, поскольку этот вариант уже презентовали Западу, и перед Киевом стоит задача попытаться воплотить его в жизнь.

Однако сейчас у ВСУ потенциала для широкого наступления нет, заключил Рогов.