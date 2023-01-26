Вооружённые силы Украины (ВСУ) могут предстоящей весной предпринять попытку контрнаступления, ударив на Мелитополь и Бердянск. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Политик также обозначил сроки возможного наступления: конец марта-начало апреля.
По мнению собеседника издания, к этому времени режим Зеленского сможет собраться с силами и попробует сформировать новые корпуса, чтобы бросить их на убой.
Однако зависеть всё будет от того, где пройдёт линия фронта к этому времени, насколько далеко вперёд смогут уйти российские военные и закрепить свои успехи, отметил чиновник.
Он добавил, что главными направлениями наступления ВСУ могут быть Бердянск и Мелитополь, поскольку этот вариант уже презентовали Западу, и перед Киевом стоит задача попытаться воплотить его в жизнь.
Однако сейчас у ВСУ потенциала для широкого наступления нет, заключил Рогов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.