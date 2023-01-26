Российский боец уничтожил прятавшегося в шкафу снайпера боевиков. Инцидент произошел во время штурма Артёмовска. Специфика боёв такова, что силами сторон в качестве опорных пунктов используются жилые дома. В одном из них и засели боевики ВСУ.
Как рассказал российский военнослужащий, снайпер противника занял позицию в обычном шкафу. Это позволяло оставаться незамеченным и скрыть вспышку от выстрела. Однако, боевик не догадывался, что за ним следят через тепловизор.
"Мне было видно только занавешенное окно. Человек, который в паре со мной был, увидел тепловой портрет", — рассказал российский снайпер.
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