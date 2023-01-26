Взрывы в Виннице, Одессе, на Киевской ГАЭС, Николаевской и Днепропетровской областях

Сообщается о взрывах в Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях.

В ряде областей экстренно отключена электроэнергия.

В Киевской области удар нанесён, предположительно, по Киевской ГАЭС. Взрывы прозвучали в Вышгороде

Как отмечает военный блогер Юрий Подоляка, первой целью стал именно Киев. Вторая цель — Харьковщина, заявил аналитик. Местами идут отключение электричества, чтобы избежать последствий возможных ударов по энергоструктуре.

Слышны взрывы в Виннице и Одессе.