Сообщается о взрывах в Киевской, Николаевской и Днепропетровской областях.
В ряде областей экстренно отключена электроэнергия.
В Киевской области удар нанесён, предположительно, по Киевской ГАЭС. Взрывы прозвучали в Вышгороде
Как отмечает военный блогер Юрий Подоляка, первой целью стал именно Киев. Вторая цель — Харьковщина, заявил аналитик. Местами идут отключение электричества, чтобы избежать последствий возможных ударов по энергоструктуре.
Слышны взрывы в Виннице и Одессе.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.