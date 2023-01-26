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Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря

Силовые структуры

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, что говорит об опасениях Зеленского с этой стороны. Хотя сам Киев заявил, что намерен продемонстрировать отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Республики.

Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря

Президент Александр Лукашенко отреагировал довольно сдержанно, заявив, что "не знает, зачем это украинцам", пишет "Царьград".

Украина якобы предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов и в то же время обещает не делать никаких резких движений в отношении РБ. Во всяком случае так описал ситуацию официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

По сути, в Киеве боятся, что Минск рано или поздно окажется втянутым в украинский конфликт.

Как пишут военные специалисты в соцсетях, кадровая армия Белоруссии "люта в боях, дисциплинирована, хорошо оснащена и слажена".

И, конечно же, главную угрозу Украине несут не (вероятные будущие) мобилизованные из простых белорусов, а профессиональные части:

  • Силы специальных операций.
  • Воздушно-десантные войска.
  • Реактивная артиллерия (те же РСЗО "Полонез", прямые конкуренты HIMARS).
  • ВВС при работе вместе с ВКС РФ.
  • Мотострелковые и бронетанковые подразделения.

При этом Украине приходится держать на белорусской границе больше войск, чем ей бы хотелось: в конце января там насчитывалось, по разным данным, от 17,2 до 40 тыс. военнослужащих.

Украина строит железный занавес не только из стационарных инженерных сооружений и заграждений, но и минных полей на южном направлении, а также ведет разведку беспилотниками и взрывает мосты на Гомельском, Мозырском и Волынском направлениях.

Минск прекрасно понимает, что Украине сейчас не под силу лезть еще и в Белоруссию, но пакостить она однозначно будет — просто из страха.

Глава ДНР Денис Пушилин на всякий случай призвал Минск не вестись на манипуляции Украины. Минские соглашения показали, что договариваться с Киевом бесполезно.

Шансы втягивания Белоруссии в конфликт велики

На самом деле шансы втягивания Белоруссии в конфликт велики, поэтому страна готовится к военным действиям, пишет издание, перечисляя "симптомы" подготовки:

  1. РБ переходит на армию военного времени.
  2. С длительного хранения снимается боевая техника.
  3. Идет скрытая мобилизация.
  4. Минск создал с Москвой региональную группировку войск с новыми вооружениями.
  5. Организованы оперативное командование, территориальная оборона и народное ополчение.
  6. Идут военные учения с понятной легендой, причем постоянно.
  7. На границе с Украиной в минутной готовности к применению развёрнуты ССО.

Как считают авторы, Минску также придется предпринимать усилия для недопущения оккупации Польшей украинских территорий. Волынь Лукашенко был ещё готов терпеть в составе Украины, но никак не враждебной ему Польши.

К тому же.Минску совершенно не нужен хаос на Украине, у себя под боком, а также активизация оппозиции, которая вполне может захватить какой-нибудь белорусский город недалеко от украинской границы и заявить претензии на власть в стране.

Впрочем, как заявлял Лукашенко, если Россию каким-то чудом "победят", Белоруссию тоже в покое не оставят, так что РБ будет помогать России победить Украину "раз и навсегда".

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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