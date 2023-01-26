Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, что говорит об опасениях Зеленского с этой стороны. Хотя сам Киев заявил, что намерен продемонстрировать отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Республики.
Президент Александр Лукашенко отреагировал довольно сдержанно, заявив, что "не знает, зачем это украинцам", пишет "Царьград".
Украина якобы предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов и в то же время обещает не делать никаких резких движений в отношении РБ. Во всяком случае так описал ситуацию официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.
По сути, в Киеве боятся, что Минск рано или поздно окажется втянутым в украинский конфликт.
Как пишут военные специалисты в соцсетях, кадровая армия Белоруссии "люта в боях, дисциплинирована, хорошо оснащена и слажена".
И, конечно же, главную угрозу Украине несут не (вероятные будущие) мобилизованные из простых белорусов, а профессиональные части:
При этом Украине приходится держать на белорусской границе больше войск, чем ей бы хотелось: в конце января там насчитывалось, по разным данным, от 17,2 до 40 тыс. военнослужащих.
Украина строит железный занавес не только из стационарных инженерных сооружений и заграждений, но и минных полей на южном направлении, а также ведет разведку беспилотниками и взрывает мосты на Гомельском, Мозырском и Волынском направлениях.
Минск прекрасно понимает, что Украине сейчас не под силу лезть еще и в Белоруссию, но пакостить она однозначно будет — просто из страха.
Глава ДНР Денис Пушилин на всякий случай призвал Минск не вестись на манипуляции Украины. Минские соглашения показали, что договариваться с Киевом бесполезно.
На самом деле шансы втягивания Белоруссии в конфликт велики, поэтому страна готовится к военным действиям, пишет издание, перечисляя "симптомы" подготовки:
Как считают авторы, Минску также придется предпринимать усилия для недопущения оккупации Польшей украинских территорий. Волынь Лукашенко был ещё готов терпеть в составе Украины, но никак не враждебной ему Польши.
К тому же.Минску совершенно не нужен хаос на Украине, у себя под боком, а также активизация оппозиции, которая вполне может захватить какой-нибудь белорусский город недалеко от украинской границы и заявить претензии на власть в стране.
Впрочем, как заявлял Лукашенко, если Россию каким-то чудом "победят", Белоруссию тоже в покое не оставят, так что РБ будет помогать России победить Украину "раз и навсегда".
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