Белоруссия поможет России победить Украину "раз и навсегда" — Киев боится не зря

Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении, что говорит об опасениях Зеленского с этой стороны. Хотя сам Киев заявил, что намерен продемонстрировать отсутствие каких-либо агрессивных намерений в отношении Республики.

Президент Александр Лукашенко отреагировал довольно сдержанно, заявив, что "не знает, зачем это украинцам", пишет "Царьград".

Украина якобы предостерегает Минск от любых возможных дальнейших агрессивных планов и в то же время обещает не делать никаких резких движений в отношении РБ. Во всяком случае так описал ситуацию официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

По сути, в Киеве боятся, что Минск рано или поздно окажется втянутым в украинский конфликт.

Как пишут военные специалисты в соцсетях, кадровая армия Белоруссии "люта в боях, дисциплинирована, хорошо оснащена и слажена".

И, конечно же, главную угрозу Украине несут не (вероятные будущие) мобилизованные из простых белорусов, а профессиональные части:

Силы специальных операций.

Воздушно-десантные войска.

Реактивная артиллерия (те же РСЗО "Полонез", прямые конкуренты HIMARS).

ВВС при работе вместе с ВКС РФ.

Мотострелковые и бронетанковые подразделения.

При этом Украине приходится держать на белорусской границе больше войск, чем ей бы хотелось: в конце января там насчитывалось, по разным данным, от 17,2 до 40 тыс. военнослужащих.

Украина строит железный занавес не только из стационарных инженерных сооружений и заграждений, но и минных полей на южном направлении, а также ведет разведку беспилотниками и взрывает мосты на Гомельском, Мозырском и Волынском направлениях.

Минск прекрасно понимает, что Украине сейчас не под силу лезть еще и в Белоруссию, но пакостить она однозначно будет — просто из страха.

Глава ДНР Денис Пушилин на всякий случай призвал Минск не вестись на манипуляции Украины. Минские соглашения показали, что договариваться с Киевом бесполезно.

Шансы втягивания Белоруссии в конфликт велики

На самом деле шансы втягивания Белоруссии в конфликт велики, поэтому страна готовится к военным действиям, пишет издание, перечисляя "симптомы" подготовки:

РБ переходит на армию военного времени. С длительного хранения снимается боевая техника. Идет скрытая мобилизация. Минск создал с Москвой региональную группировку войск с новыми вооружениями. Организованы оперативное командование, территориальная оборона и народное ополчение. Идут военные учения с понятной легендой, причем постоянно. На границе с Украиной в минутной готовности к применению развёрнуты ССО.

Как считают авторы, Минску также придется предпринимать усилия для недопущения оккупации Польшей украинских территорий. Волынь Лукашенко был ещё готов терпеть в составе Украины, но никак не враждебной ему Польши.

К тому же.Минску совершенно не нужен хаос на Украине, у себя под боком, а также активизация оппозиции, которая вполне может захватить какой-нибудь белорусский город недалеко от украинской границы и заявить претензии на власть в стране.

Впрочем, как заявлял Лукашенко, если Россию каким-то чудом "победят", Белоруссию тоже в покое не оставят, так что РБ будет помогать России победить Украину "раз и навсегда".