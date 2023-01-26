После ракетной атаки в Киеве остановлено метро

В Киеве остановлено метро. Об этом местные жители рассказывают в социальных сетях. По их словам, сейчас в столице образовались огромные очереди на автобусы и маршрутки. Люди часами не могут уехать в нужное место.

Накануне появилась информация, что Киев и область полностью обесточены. Похожая ситуация наблюдается ещё в нескольких регионах Украины. Власти сообщают о перебоях с электроэнергией в Киевской, Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Энергодаре отключено водоснабжение.

Напомним, 26 января на Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки.