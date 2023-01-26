В Киеве остановлено метро. Об этом местные жители рассказывают в социальных сетях. По их словам, сейчас в столице образовались огромные очереди на автобусы и маршрутки. Люди часами не могут уехать в нужное место.
Накануне появилась информация, что Киев и область полностью обесточены. Похожая ситуация наблюдается ещё в нескольких регионах Украины. Власти сообщают о перебоях с электроэнергией в Киевской, Николаевской, Одесской, Винницкой и Днепропетровской областях. В Энергодаре отключено водоснабжение.
Напомним, 26 января на Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.