Воздушная тревога объявлена на территории Украины 26 января. В Киеве остановлено метро.
"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и произвели пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО", — сообщает спикер ВВС Украины Юрий Игнат.
Сообщается о взрывах в Одесской области, ракеты замечены над Ивано-Франковской.
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Военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Владимир Гундаров прокомментировал учебные пуски гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков", находящегося в Атлантике.