Спикер ВВС Украины Игнат: на Украину летит 30 ракет ВС РФ

Воздушная тревога объявлена на территории Украины 26 января. В Киеве остановлено метро.

"Около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и произвели пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО", — сообщает спикер ВВС Украины Юрий Игнат.

Сообщается о взрывах в Одесской области, ракеты замечены над Ивано-Франковской.