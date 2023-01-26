Сладков назвал поставку западных танков "последним шансом" Украины

Военкор Александр Сладков рассказал про незаконные схемы поставок танков на Украину. По информации журналиста, западную бронетехнику уже давно нелегально отправляют в зону СВО. Её везут в закрытых контейнерах под видом промышленного оборудования. Далее выгружают на складах предприятий, а уже оттуда она попадает ВСУ.

"Танки, да, - сила. Нужна ещё дерзкая и опытная пехота. Осталась она на Украине? Ну соберут 2-4 штурмовые группировки к этим танкам. И пойдут на прорыв. И это последний шанс Украины", - пишет Сладков.

В своей статье он задаётся вопросами, есть ли у танков поддержка пехоты и авиации, учтена ли возможность уничтожения техники еще на этапе подготовки к наступлению и другие. На все военкор даёт отрицательные ответы.

Его резюме - западные танки не повлияют на расстановку сил в зоне СВО.