Спецслужбы США требовали от Виктора Бута компромат на руководство России. Об это бизнесмен и бывший заключенный американской тюрьмы рассказал в своём интервью. По словам Бута, от американских спецслужб ему поступали прямые угрозы в случае отказа предоставить им компромат на российское руководство. В частности, были обещания никогда не выпустить бизнесмена из тюрьмы.
"Сидеть до последней секунды своего срока как пример другим русским, которые когда-либо откажутся идти на сделку с американским правосудием", - рассказал Бут.
По его словам, аналогичные угрозы поступали и его жене. В случае согласия, рассказал Бут, ему и его семье предлагали политическое убежище в США.
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