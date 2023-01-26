Виктор Бут рассказал о б угрозах спецслужб США за отказ предоставить компромат на российское руководство

Спецслужбы США требовали от Виктора Бута компромат на руководство России. Об это бизнесмен и бывший заключенный американской тюрьмы рассказал в своём интервью. По словам Бута, от американских спецслужб ему поступали прямые угрозы в случае отказа предоставить им компромат на российское руководство. В частности, были обещания никогда не выпустить бизнесмена из тюрьмы.

"Сидеть до последней секунды своего срока как пример другим русским, которые когда-либо откажутся идти на сделку с американским правосудием", - рассказал Бут.

По его словам, аналогичные угрозы поступали и его жене. В случае согласия, рассказал Бут, ему и его семье предлагали политическое убежище в США.