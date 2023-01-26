Гурулёв: к весне ВСУ получат около 150 танков НАТО, к этому нужно относиться серьёзно

К весне 2023 года Киев получит около 150 западных танков. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Андрей Гурулёв.

В эфире телеканала "Россия 24" он отметил, что любое оружие, поставляемое Западом на Украину, направлено на уничтожение военнослужащих РФ.

Как пояснил парламентарий, технически немецкие танки Leopard сопоставимы с российскими машинами Т-90. Отличие тяжёлой техники ФРГ заключается в том, что она видит за горизонт, уточнил Гурулёв.

"Я посчитал, что к весне Украине поставят порядка 150 танков. Не надо к этому относиться несерьёзно", — указал генерал.

Он добавил, что против танков НАТО будут работать средства радиоэлектронной борьбы, авиация, артиллерия и противотанковые системы всех мастей, которые находятся на вооружении российской армии.

Гурулёв также подчеркнул: поставки тяжёлой техники не смогут существенно изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.