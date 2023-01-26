Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что ВС РФ взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар, где идут активные боевые действия. Подразделения ВСУ в этом городе находятся в разрозненном состоянии.
Гагин утверждает, что у армии Украины отсутствуют коммуникация и согласованность действий. В Угледаре находится небольшое количество войск ВСУ.
"ВСУ, находящиеся в самом Угледаре, — это разрозненные части, которые собраны туда достаточно хаотично. Их там достаточно много, но самая большая проблема у них там — это отсутствие коммуникации и какой-то согласованности действий", — сказал эксперт в эфире программы на телеканале "Россия 1".
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