Politico: отправка Украине истребителей F-15 и F-16 обернётся логистическим кошмаром для ВСУ

В сети обсуждается просьба Киева поставить для нужд ВСУ истребители. Будет ли она удовлетворена — неизвестно. Однако такая военная помощь Украине может вызвать логистические проблемы и для союзников Незалежной, и для ВСУ, пишет Politico.

Всё дело в том, что на Украине нет длинных и качественных взлётно-посадочных полос для истребителей F-15 и F-16. Кроме того, российские войска с лёгкостью пресекут любую попытку строительства нужных военных баз, нанеся точные удары, пишет обозреватель.

Более подходящими для Киева были бы "Грипены" из Швеции или F-18 из США, пишет источник. Данные самолёты могут взлетать с более коротких полос. Но поставки их маловероятны, так как находятся в дефиците.