Воздушно-космические силы России сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.
Один самолёт был уничтожен в районе населённого пункта Андреевка, другой — в небе над Угледаром.
Также на херсонском направлении армия России поразила четыре гаубицы и две американские радиолокационные станции.
На Краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 70 солдат, отметили в оборонном ведомстве РФ.
Ранее бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор спрогнозировал начало новой наступательной операции армии России к марту 2023 года.
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