ВКС РФ уничтожили два украинских Су-25 в ДНР

Воздушно-космические силы России сбили за сутки два украинских штурмовика Су-25 в Донецкой Народной Республике, сообщило Минобороны РФ.

Один самолёт был уничтожен в районе населённого пункта Андреевка, другой — в небе над Угледаром.

Также на херсонском направлении армия России поразила четыре гаубицы и две американские радиолокационные станции.

На Краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины за сутки потеряли до 70 солдат, отметили в оборонном ведомстве РФ.

Ранее бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор спрогнозировал начало новой наступательной операции армии России к марту 2023 года.