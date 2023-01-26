Вчера, 25 января, Германия объявила о поставках Украине танков Leopard 2. В Минобороны обеспокоены таким решением. Министр Борис Писториус не понимают радости тех, кто выступает "за" подобную военную помощь, так как техника отправляется в зону боевых действий.
"Я не понимаю тех, кто готов кричать "Аллилуйя" по поводу того, что теперь будут отправлены танки. <…> Я полностью понимаю обеспокоенность каждого мужчины и каждой женщины", — отметил чиновник в эфире телеканала Welt*.
*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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