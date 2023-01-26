Пригожин предложил Стрелкову руководящую должность в подразделении ЧВК "Вагнер"

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) с призывом прибыть на фронт. Он подчеркнул, что не знаком с ним лично, но пришло время "переходить от слов к делу".

Пригожин предложил Стрелкову руководящую должность в одном из штурмовых подразделений "Вагнера" для демонстрации боевого опыта.

"Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности", — заявил он.