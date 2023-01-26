Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к экс-министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) с призывом прибыть на фронт. Он подчеркнул, что не знаком с ним лично, но пришло время "переходить от слов к делу".
Пригожин предложил Стрелкову руководящую должность в одном из штурмовых подразделений "Вагнера" для демонстрации боевого опыта.
"Безусловно, высокую должность ему никто предложить не сможет, для этого необходимо показать свои возможности", — заявил он.
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