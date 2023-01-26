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МК: Кнутов связал двухнедельный перерыв в ракетных атаках ВС РФ по Украине с переговорами в Рамштайне

Силовые структуры

В ночь на 26 января объекты на Украине были поражены "Геранями", утром Россия ударила крылатыми ракетами. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему массированных атак не было две недели.

МК: Кнутов связал двухнедельный перерыв в ракетных атаках ВС РФ по Украине с переговорами в Рамштайне

Он отметил, что удары не прекратятся, а будут более интенсивными, а это создаст для ВСУ много проблем в обслуживании иностранной техники. Отсутствие ударов по объектам Незалежной эксперт связывает с ожиданием результатов переговоров, которые проходила в Рамштайне.

"Возможно, перерыв в ракетных ударах по инфраструктуре Украины связан с тем, что мы ждали результатов Рамштайна. Рассчитывали на то, что Запад не пойдёт на эскалацию конфликта. Но, к сожалению, наши надежды оказались слишком оптимистичными. НАТО, наоборот, делает всё, чтобы этот конфликт усиливался. Об этом свидетельствует поставка танков", — сказал Кнутов в беседе с "МК".

Эксперт считает, что ликвидировать технику НАТО на этапе транспортировки на данный момент не получается, противник использует определённую схему. Эшелоны придут в Польшу, а уже оттуда будут рассредоточены под видом гражданских грузов в нужные зоны проведения спецоперации. Происходить это будет ночью и мелкими партиями.

"Поэтому обнаружить их непросто, а уничтожить — тем более. Эта схема натовцами отработана и используется в течение полугода. Уничтожение во время транспортировки — не такая простая задача", — объясняет Кнутов.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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