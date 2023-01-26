МК: Кнутов связал двухнедельный перерыв в ракетных атаках ВС РФ по Украине с переговорами в Рамштайне

В ночь на 26 января объекты на Украине были поражены "Геранями", утром Россия ударила крылатыми ракетами. Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, почему массированных атак не было две недели.

Он отметил, что удары не прекратятся, а будут более интенсивными, а это создаст для ВСУ много проблем в обслуживании иностранной техники. Отсутствие ударов по объектам Незалежной эксперт связывает с ожиданием результатов переговоров, которые проходила в Рамштайне.

"Возможно, перерыв в ракетных ударах по инфраструктуре Украины связан с тем, что мы ждали результатов Рамштайна. Рассчитывали на то, что Запад не пойдёт на эскалацию конфликта. Но, к сожалению, наши надежды оказались слишком оптимистичными. НАТО, наоборот, делает всё, чтобы этот конфликт усиливался. Об этом свидетельствует поставка танков", — сказал Кнутов в беседе с "МК".

Эксперт считает, что ликвидировать технику НАТО на этапе транспортировки на данный момент не получается, противник использует определённую схему. Эшелоны придут в Польшу, а уже оттуда будут рассредоточены под видом гражданских грузов в нужные зоны проведения спецоперации. Происходить это будет ночью и мелкими партиями.

"Поэтому обнаружить их непросто, а уничтожить — тем более. Эта схема натовцами отработана и используется в течение полугода. Уничтожение во время транспортировки — не такая простая задача", — объясняет Кнутов.