По мнению секретаря украинского Совета обороны и безопасности (СНБО) Алексея Данилова, в ближайшие месяцы на Украине следует ожидать наступления российских войск.
По информации политика, ВС РФ активизируются сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения.
"Мы понимаем, что они в ближайшее время — месяц-полтора-два, может меньше, будут начинать свои активные действия", — сказал Данилов, слова которого приводит "Центральная служба новостей".
Секретарь СНБО уверен, что для наступление российской армии будет подкреплено серьёзными ресурсами личного состава, военной техники и вооружения.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.