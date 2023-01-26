Секретарь СНБО Данилов спрогнозировал наступление российской армии в ближайшие месяцы

По мнению секретаря украинского Совета обороны и безопасности (СНБО) Алексея Данилова, в ближайшие месяцы на Украине следует ожидать наступления российских войск.

По информации политика, ВС РФ активизируются сразу на нескольких участках линии боевого соприкосновения.

"Мы понимаем, что они в ближайшее время — месяц-полтора-два, может меньше, будут начинать свои активные действия", — сказал Данилов, слова которого приводит "Центральная служба новостей".

Секретарь СНБО уверен, что для наступление российской армии будет подкреплено серьёзными ресурсами личного состава, военной техники и вооружения.