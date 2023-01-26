Сивков заявил о необходимости ВС РФ полного разгрома ВСУ в ближайшее время

Доктор военных наук, капитан первого ранга и военный эксперт Константин Сивков сообщил, что должна сделать Россия в ближайшее время в зоне СВО. Он отметил, что наша страна совершила уже много ошибок.

"В 2014 году мы не решились уничтожить эту контру в зародыше и обеспечить достойную власть на Украине. В феврале-марте прошлого года мы не решились на то, чтобы решить вопрос разгрома ВСУ полностью и окончательно", — отметил эксперт в эфире программы "Царьград. Главное".

Для исправления ситуации ВС РФ нужно организовать масштабное наступление для разгрома войск ВСУ. Это нужно сделать до получения Киевом западных танков. Для проведения наступательных операций у России есть несколько месяцев.

"Отбросить все прежние договорённости, провести воздушную наступательную операцию и разгромить все остатки украинской ПВО. Перекопать фугасными бомбами все укрепрайоны, которые там есть", — полагает Сивков.