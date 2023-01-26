RT: офицеры 72-й бригады ВСУ бегут из Угледара на похищенных у войск Украины бронеавтомобилях

Офицеры 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая известна как "Чёрные запорожцы" оставляют позиции в Угледаре, бегут из города и бросают подчинённых. Это вызвано наступлением войск ВС РФ.

Напоминаем, что трасса М-50 Угледар — Покровск была взята под контроль подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России и отряда спецназа МВД ДНР "Каскад".

Отмечается, что у подразделения ВСУ, из которого бегут офицеры, отсутствуют командиры рот и батальонов. Личный состав деморализован. Попавшие в плен бойцы Украины сообщили, что некоторые военные похитили оставшиеся в городе бронеавтомобили MaxxPro и VAB, оставили подчинённых и исчезли.