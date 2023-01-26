Офицеры 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая известна как "Чёрные запорожцы" оставляют позиции в Угледаре, бегут из города и бросают подчинённых. Это вызвано наступлением войск ВС РФ.
Напоминаем, что трасса М-50 Угледар — Покровск была взята под контроль подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВМФ России и отряда спецназа МВД ДНР "Каскад".
Отмечается, что у подразделения ВСУ, из которого бегут офицеры, отсутствуют командиры рот и батальонов. Личный состав деморализован. Попавшие в плен бойцы Украины сообщили, что некоторые военные похитили оставшиеся в городе бронеавтомобили MaxxPro и VAB, оставили подчинённых и исчезли.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.