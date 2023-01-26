Ходаковский сообщил о сбитом под Угледаром самолёте СУ-25

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о напряжённых боях под Угледаром.

Ходаковский отметил, что танки ВС РФ опасались выходить на прямую наводку и работать по окраине Угледара, так как "противник бил по ним птурами с крыш многоэтажек".

Военачальник рассказал о маневренной работе пехоты, которая спасает оказавшиеся в огневом мешке штурмовые группы.

"Над Угледаром был сбит украинский самолёт СУ-25. По данным разведки, противник перебрасывает ресурсы из-под Бахмута, пытаясь максимально укрепиться", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.

Ранее Александр Ходаковский объяснил, что для танков Abrams потребуются "железные человечки".