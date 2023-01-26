Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал о напряжённых боях под Угледаром.
Ходаковский отметил, что танки ВС РФ опасались выходить на прямую наводку и работать по окраине Угледара, так как "противник бил по ним птурами с крыш многоэтажек".
Военачальник рассказал о маневренной работе пехоты, которая спасает оказавшиеся в огневом мешке штурмовые группы.
"Над Угледаром был сбит украинский самолёт СУ-25. По данным разведки, противник перебрасывает ресурсы из-под Бахмута, пытаясь максимально укрепиться", — написал бывший командир донецкой "Альфы" в своём микроблоге.
Ранее Александр Ходаковский объяснил, что для танков Abrams потребуются "железные человечки".
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