Боец ВСУ показал видео из Артёмовска и рассказал о рукопашных боях с военными РФ

Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) записал видео с улиц Бахмута (Артёмовска) и рассказал об обстановке. По его словам, российские силы уже зашли в город и совсем рядом идут ближние бои.

"Внизу речка, метрах в двухста от нас, за речкой идут стрелковые ближние бои. Чуть ли не рукопашные. Вся полоса простреливается… Такие реалии Бахмута", — заявил боевик ВСУ.

Ранее появились сообщения, что военные РФ зацепились за окраины Артёмовска и уже взяли первые дома.

Также стало известно о переброске в город бригады теробороны, состоящей из русскоязычных жителей Харьковской области.