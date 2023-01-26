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Боец ВСУ показал видео из Артёмовска и рассказал о рукопашных боях с военными РФ

Силовые структуры

Боец вооружённых сил Украины (ВСУ) записал видео с улиц Бахмута (Артёмовска) и рассказал об обстановке. По его словам, российские силы уже зашли в город и совсем рядом идут ближние бои.

Боец ВСУ показал видео из Артёмовска и рассказал о рукопашных боях с военными РФ

"Внизу речка, метрах в двухста от нас, за речкой идут стрелковые ближние бои. Чуть ли не рукопашные. Вся полоса простреливается… Такие реалии Бахмута", — заявил боевик ВСУ.

Ранее появились сообщения, что военные РФ зацепились за окраины Артёмовска и уже взяли первые дома.

Также стало известно о переброске в город бригады теробороны, состоящей из русскоязычных жителей Харьковской области.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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