Япония и Индия проводят военные учения по сдерживанию Китая

Япония и Индия проводят совместные военные учения, чтобы усилить сдерживание Китая. Партнёры опасаются возрастающего влияния КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Учения проводятся на базе Хякури ВВС США в префектуре Ибараки с 16 по 27 января. Руководство стран согласовало их сценарий уже давно, но старт постоянно откладывался.

Как сообщила японская сторона, во время учений вблизи воздушного пространства Японии был замечен китайский Су-30. Никаких официальных уведомлений о полете власти КНР не присылали, цели появления истребителя вблизи японских берегов неизвестны. Но и без официальной версии понятно, что самолёт вел наблюдение за ходом учений.

По сценарию учений, объединенная группировка должна отразить атаку вражеских самолётов.

Ранее Правда. ру писала, что весенние учения Варшавы станут началом наступления ВС Польши на Киев, Минск и Москву.