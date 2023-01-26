Франция пока не приняла решение о передаче Украине танков Leclerc

Франция пока не готова ответить Украине на запрос о передаче ВСУ танков Leclerc. Об этом во время своего визита в Одессу заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

"Как вам известно, Макрон поручил министру обороны изучить этот вопрос. На данный момент можно сказать, что никакого решения еще не было принято. Но ни одно решение не является невозможным", — заявила она.

Колонна также добавила, что Париж обещает дать ответ на просьбу Киева помочь с системами ПВО.

Как писала ранее Правда. ру, французский политик Флориан Филиппо раскритиковал слова Макрона о вероятных поставках ВСУ танков Leclerc.