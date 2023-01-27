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В "Ростехе" разрабатывают дроны, способные атаковать "роем"

Силовые структуры

В "Ростехе" разрабатывают дроны, которые смогут действовать в составе "роя" БПЛА, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, коптеры будут способны атаковать противника и вести разведдеятельность.

В "Ростехе" разрабатывают дроны, способные атаковать "роем"

Как подчеркнул Чемезов, кроме того, беспилотники способны наводить артиллерию.

"Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", — рассказал глава концерна РИА Новости.

Он подчеркнул, что новейшая техника существенно меняет характер боевых действий. Когда коптеры выйдут в "поле" в зоне спецоперации, он не уточнил.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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