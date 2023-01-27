В "Ростехе" разрабатывают дроны, способные атаковать "роем"

В "Ростехе" разрабатывают дроны, которые смогут действовать в составе "роя" БПЛА, заявил гендиректор госкорпорации Сергей Чемезов. По его словам, коптеры будут способны атаковать противника и вести разведдеятельность.

Как подчеркнул Чемезов, кроме того, беспилотники способны наводить артиллерию.

"Создаются также малые тактические коптеры, которые способны вести разведку, автоматически обнаруживать противника и наводить артиллерию. Могут осуществлять сброс гранат и наносить удары в составе роя", — рассказал глава концерна РИА Новости.

Он подчеркнул, что новейшая техника существенно меняет характер боевых действий. Когда коптеры выйдут в "поле" в зоне спецоперации, он не уточнил.