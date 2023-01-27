Эксперт Леонков назвал главной слабостью ВСУ под Артёмовском нехватку техники и военных

Украинские войска не могут удержать свои позиции на Артёмовском (Бахмутском) направлении из-за дефицита вооружений и нехватки личного состава. По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, именно это является основной слабостью ВСУ в зоне спецоперации.

"У них есть задачи штурмовать Сватово, любыми средствами удержать Авдеевку и Артёмовск (Бахмут), а техники и личного состава для этого явно не хватает", — сказал он в беседе с "Известиями".

Эксперт подчеркнул, что представители киевского режима всех подряд забирают на фронт, чтобы срочно восполнить потери.