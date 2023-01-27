Замглавы МИД Польши призвал поставлять Киеву оружие любой дальности поражения

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач призвал лидеров западных стран предоставлять украинским военным оружие любой дальности поражения.

В эфире Польского телевидения он отметил, что в условиях эскалации не следует разделять технику на оборонительную и наступательную. По его словам, всё оружие, передаваемое армии Украины, нужно называть оборонительным, так как с его помощью Киев выстраивает защиту от РФ.

"Не должно быть лимитов и ограничений, например, по дальности поражения", — подчеркнул Пшидач.

Ранее власти Польши пообещали в течение нескольких недель поставить немецкие танки Leopard на Украину. Тяжёлая техника будет передана киевскому режиму после того, как украинские солдаты пройдут короткую программу подготовки.