Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач призвал лидеров западных стран предоставлять украинским военным оружие любой дальности поражения.
В эфире Польского телевидения он отметил, что в условиях эскалации не следует разделять технику на оборонительную и наступательную. По его словам, всё оружие, передаваемое армии Украины, нужно называть оборонительным, так как с его помощью Киев выстраивает защиту от РФ.
"Не должно быть лимитов и ограничений, например, по дальности поражения", — подчеркнул Пшидач.
Ранее власти Польши пообещали в течение нескольких недель поставить немецкие танки Leopard на Украину. Тяжёлая техника будет передана киевскому режиму после того, как украинские солдаты пройдут короткую программу подготовки.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.