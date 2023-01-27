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MS: "Адмирал Горшков" учебно отстрелялся по США

Силовые структуры » Министерство обороны

Отправка головного фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков" из Североморска к Атлантическому побережью может являться прелюдией к "Карибскому кризису-2". Понятно, что он вышел не на обычную боевую службу — пишет MS-News.

MS: "Адмирал Горшков" учебно отстрелялся по США

4 января 2023 года вооружённый гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон" "Адмирал Горшков" в сопровождении танкера "Кама" проследовал сначала через Баренцево и потом — через Норвежское и Северное моря — вышел в Северную Атлантику.

Понятно, что европейские военные ни на секунду не отводили глаз с "Адмирала Горшкова", ведя визуальное и радиоэлектронное наблюдение за этими перемещениями.

Ситуация в информационном поле начала накаляться, когда в Бискайском заливе танкер "Кама" прежним курсом отправился к Гибралтару. А мощный, укомплектованный смертоносным оружием (которое нельзя перехватить любому ПРО) фрегат прямо пошёл к восточному побережью США.

Маршрут следования позже подтвердили в министерстве обороны РФ. Официально фрегат проводит обычные корабельные учения по условному применению "Цирконов". К слову, Россия имеет право устраивать их хоть сто раз на дню.

Тем не менее, про учения по выполнению стрельбы гиперзвуковыми ракетами на "Адмирале Горшкове" рассказали все СМИ мира ровно в тот момент, когда Запад обсуждал отправку танков Leopard 2, М1 Abrams и FV4030/4 Challenger на Украину.

Стал яснее смысл заявления заместителя секретаря Совета безопасности России Дмитрия Медведева касательно "подарка с боекомплектом ракет "Циркон" странам НАТО", отправленного поближе к реке Потомак.

Напомним, рядом с Вашингтоном в городке Вирджиния-Бич располагается крупная база морской авиации США "Океания". Там базируются 14 эскадрилий многоцелевых ударных палубных самолётов F/A-18E/F Super Hornet и самолётов боевого обеспечения. Примерно там же и оказался "Адмирал Горшков", причём абсолютно законно, в международных водах.

Проблема в том, что с адекватными политиками сегодня у Запада явные сложности. Так что, пришлось отправить фрегат с ракетами невиданной мощи к берегами Штатов в качестве парламентёра.

Увы, без оружия, как показал тот же Карибский кризис-1962, в Вашингтоне и сегодня ничего не понимают. А поговорить в итоге придётся.

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Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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