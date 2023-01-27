Российские самолёты отправляются в полёты с подвешенными ракетами различного класса, с помощью которых пилоты успешно поражают цели.
Лётчик истребителя Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вступил в воздушную дуэль с боевым самолётом противника "Грач". Российский пилот зафиксировал присутствие неприятеля во время дежурства.
"Используя тактическое преимущество и выгодное положение, выполнил захват цели. Выполнил пуск ракеты, убедился в исчезновении метки, цель далее не наблюдал", — рассказал лётчик Данил в беседе с телеканалом "Звезда".
Пилот отметил, что поражение украинского "Грача" подтвердили уже после того, как он вернулся на аэродром.
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