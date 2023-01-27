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WP: сборная солянка из танков НАТО вряд ли сыграет решающую роль в боях на Украине

Силовые структуры

Западные танки, которые вскоре будут переданы Вооружённым силам Украины (ВСУ), напоминают "сборную солянку". Об этом пишет Washington Post.

WP: сборная солянка из танков НАТО вряд ли сыграет решающую роль в боях на Украине

По информации издания, тяжёлая техника НАТО в ближайшее время не укрепит позиции Киева в ходе конфликта. В статье сказано, что поставки танков будут сопровождаться логистическими трудностями.

"Военные эксперты не уверены, окажет ли сборная солянка из разных моделей танков решающее влияние на поле боя, ведь ВСУ ещё нужно обучить, как применять оборудование", — отмечают авторы статьи.

Аналитики, опрошенные изданием, заявили, что немецкие танки Leopard 2 не сыграют значительную роль в боях, даже если украинская армия решит перейти в наступление.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк потребовал от Запада передать ВСУ, помимо танков, авиацию и дальнобойные ракеты.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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