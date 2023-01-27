Российско-украинский конфликт выйдет на новый уровень, если западные танки будут поставлены Украине. Об этом заявила официальны представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Однако это не изменит ситуацию в зоне проведения спецоперации, считает она.
"Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом", — заявила Захарова на брифинге.
Представитель МИД напомнила, что всё оружие Запада, которое попадёт на территорию Украины, будет считаться законной целью для ВС РФ.
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