Захарова: передача западных танков Украине не изменит ситуацию в пользу Киева в ходе СВО

Российско-украинский конфликт выйдет на новый уровень, если западные танки будут поставлены Украине. Об этом заявила официальны представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Однако это не изменит ситуацию в зоне проведения спецоперации, считает она.

"Поставки танков не изменят, конечно, ситуацию в пользу киевского режима, но они выводят страны Запада на новый уровень противостояния с нашей страной и с нашим народом", — заявила Захарова на брифинге.

Представитель МИД напомнила, что всё оружие Запада, которое попадёт на территорию Украины, будет считаться законной целью для ВС РФ.