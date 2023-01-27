Эксперт Дрозденко заявил о формировании на Украине трёх бригад натовского образца

В ходе круглого стола "Танковая инициатива: к чему приведет поставка военной техники на Украину" военный эксперт Дмитрий Дрозденко предупредил о создании бригад образца НАТО на Украине после поставок Киеву западных танков.

Военная техника не поставляется "голой", для её обслуживания требуется много сил, уточнил он. С той бронетанковой бригадой, которую сформируют в ВСУ, будут созданы ещё одна или две механизированные бригады.

"Будут строиться войсковые подразделения по образцам НАТО. Я представляю, что будет построена одна бронетанковая бригада и две механизированные. Не надо забывать о том, что американцы подтянули к границам Польши почти 1300 единиц бронетехники. То есть это всё то вооружение, которое в случае чего может продолжить выступать в ВСУ. И всё это надо учитывать в комплексе", — высказался Дрозденко.