Группа "Восток" в ходе наступления заняла новые позиции на Запорожском и Южно-Донецком направлениях

В ходе наступления ВС РФ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях российскими военными было ликвидировано до 65 бойцов ВСУ, также было уничтожено 9 единиц военной техники противника. Такие данные привели в Минобороны РФ.

"Общие потери ВСУ за сутки на данных направлениях составили до 65 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, гаубица Д-20, три автомобиля и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37", — сообщили в ведомстве.

В ходе наступления на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделениям группировки войск "Восток" удалось занять новые удачные рубежи. Параллельно в ходе наступательных действий под Угледаром артиллерийским огнём были поражены подразделения 72-й механизированной бригады ВСУ, а у населённых пунктов Пречистовка и Новоселка в ДНР потери понесли подразделения 108-й бригады территориальной обороны противника.