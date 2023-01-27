Опубликованы видеокадры боя танка Т-72Б3 ВС РФ с двумя десятками бронемашин ВСУ

В октябре 2022 велись тяжёлые бои на правобережье Днепра. Возле населённого пункта Костромка находились подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии ВС РФ. Появились видеокадры боя танка, который в одиночку боролся со всеми вражескими силами, брошенными в атаку.

ВСУ использовали технику с мотострелками, выстраиваясь в плотные боевые колонны и двигаясь зигзагами вдоль лесопосадок. Так противник замаскировал своё перемещение.

В арсенале ВСУ были 20 машин БМП-1 и БТР YPR-765 и четыре поддерживавших их танка Т-72Б. Их обнаружил БПЛА, по целям начала отрабатывать артиллерия ВС РФ. Основную борьбу навязал экипаж танка Т-72Б3, который в одиночку вступил в бой с превосходящими силами.

Опубликована видеозапись с места событий.