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Военкор Сладков заявил, что переход ВСУ на натовский калибр не сулит ничего хорошего

Силовые структуры

Военный корреспондент Александр Сладков со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова сообщил, что Украина приняла на вооружение новую артиллерийскую систему. Теперь стоит признать, что ВПК, ранее полностью разрушенный, выходит на производство новой САУ "Богдана" с натовским калибром 155 мм, отметил военкор.

Военкор Сладков заявил, что переход ВСУ на натовский калибр не сулит ничего хорошего

"Это нехорошо, потому как переход Украины на натовский калибр означает и рост ремонтно-восстановительных возможностей ВСУ, отчасти они смогут ремонтировать и натовские орудия, не возить их на ремонт в Европу", — считает Сладков.

Однако все "новые системы вооружений" Украины разбиты российскими войсками. Их выпускали мелкими партиями по 10-30 единиц. Та же история может быть и с новыми САУ, полагает корреспондент.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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