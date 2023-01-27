Варшава намерена создать коалицию по передаче бронетехники Украине. Об этом 27 января рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. При этом чиновник уточнил, что именно он является автором подобной инициативы.
"По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины", — сказал Блащак.
О каких именно государствах идет речь и какое количество танков предполагается поставить в рамках данной коалиции, Блащак не уточнил.
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Польша проводит военные учения с целью наступления на территории Украины, РФ, Белоруссии.