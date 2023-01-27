Министр обороны Польши заявил о создании "коалиции танковых доноров" для помощи Киеву

Варшава намерена создать коалицию по передаче бронетехники Украине. Об этом 27 января рассказал министр обороны Польши Мариуш Блащак. При этом чиновник уточнил, что именно он является автором подобной инициативы.

"По моей инициативе мы в группе государств, владеющих танками Leopard 2A4, рассматриваем совместное создание коалиции доноров современного танкового оружия для Украины", — сказал Блащак.

О каких именно государствах идет речь и какое количество танков предполагается поставить в рамках данной коалиции, Блащак не уточнил.

Ранее Рravda. ru сообщала, что писатель Владимир Видеманн объяснил, почему Шольц согласился передать Киеву "Леопарды".