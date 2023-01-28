NYT: власти США пришли к выводу о необходимости изменения стратегии по оружию для Украины

На Западе обсуждается вопрос необходимости изменения стратегии по поставкам вооружений Киеву. Об этом пишут обозреватели The New York Times (NYT). В материале говорится, что правительственные аналитики из США провели анализ и пришли к выводу, что конфликт на Украине может зайти в тупик, поэтому динамика боевых действий должна поменяться в пользу ВСУ.

В статье назвали самое важное вооружение для Украины — это быстроходные боевые бронированные машины. США отправляют Киеву 109 единиц Bradley, что может стать ключевым моментом в поставках Запада, считают аналитики.

"Соединённым Штатам придётся активизировать свою программу подготовки, чтобы украинские военные могли эффективно использовать всё поставляемое вооружение", — пишут обозреватели.

Они отметили, что сейчас боевики ВСУ будут нацелены на окопы подразделений ВС России. Однако прорвать эти линии не так просто.

"Для этого требуется скоординированная атака, в ходе которой пехота обозначает цели, танки ведут огонь по этим позициям, а артиллерия обеспечивает прикрытие и поддержку", — пишет NYT.

Таким манёврам обучают военнослужащих вооружённых сил США, значится в материале.