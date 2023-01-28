RTP: Адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой военной конфронтации с РФ

Глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямому противостоянию с Российской Федерацией.

"НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, признав, что приоритетной задачей альянса является перевооружение. Бауэр также признаёт, что организация потеряла монополию на военную инициативу", — пишет RTP.

Даже делая такие заявления, адмирал не верит в вероятность ядерной войны, так как считает президента Владимира Путина адекватным человеком.

"У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший. А значит, всё ещё рациональный человек", — сказал Бауэр.