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RTP: Адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой военной конфронтации с РФ

Силовые структуры

Глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямому противостоянию с Российской Федерацией.

RTP: Адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямой военной конфронтации с РФ

"НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, признав, что приоритетной задачей альянса является перевооружение. Бауэр также признаёт, что организация потеряла монополию на военную инициативу", — пишет RTP.

Даже делая такие заявления, адмирал не верит в вероятность ядерной войны, так как считает президента Владимира Путина адекватным человеком.

"У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший. А значит, всё ещё рациональный человек", — сказал Бауэр.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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