Глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр заявил, что НАТО готово к прямому противостоянию с Российской Федерацией.
"НАТО готово к прямой конфронтации с Россией, признав, что приоритетной задачей альянса является перевооружение. Бауэр также признаёт, что организация потеряла монополию на военную инициативу", — пишет RTP.
Даже делая такие заявления, адмирал не верит в вероятность ядерной войны, так как считает президента Владимира Путина адекватным человеком.
"У него есть идеи, которые не соответствуют нашим идеям. Но он не сумасшедший. А значит, всё ещё рациональный человек", — сказал Бауэр.
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