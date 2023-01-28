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Депутат Добриндт призвал главу МИД ФРГ Бербок срочно исправить своё заявление о войне с РФ

Силовые структуры

Недавно глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Европа ведёт войну против России. Не все в ФРГ с ней согласились. Так, депутат партии Христианско-социальный союз в Бундестаге Александер Добриндт считает, что европейские страны не ведут войну с РФ, а поддерживает "право Украины на самооборону в ходе агрессивной войны". Он посоветовал Бербок срочно откорректировать сказанные слова.

Депутат Добриндт призвал главу МИД ФРГ Бербок срочно исправить своё заявление о войне с РФ

"Это весьма серьёзное заблуждение министра иностранных дел. Мы не ведём войны против России. <…> Бербок должна в срочном порядке лично скорректировать своё заявление", — добавил он.

Кроме того, Добриндт считает, что Украине пора умерить свои аппетиты по поводу поставок новых вооружений. В помощи Киеву Германия не отказывает, но военная экономика может пострадать.

"В частности, на этом этапе я советую вам быть осторожным с выбором слов. В обществе существует большая готовность поддержать Украину, в том числе оружием среднего калибра, но увлечение военной экономикой, безусловно, нанесёт ущерб этой поддержке", — приводит слова депутата Die Welt*.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Инна Винникова
Инна Винникова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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