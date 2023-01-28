В Сети распространили видео от 2015 года с пророчеством Доренко о конфликте на Украине

В Сеть попало видео, на котором российский журналист Сергей Доренко предсказал события на Украине ещё в 2015 году. Он заявил, что Киев будет взрывным механизмом для передела Европы, пророча обострение отношений между ней и Россией.

Также Доренко сказал, что Россия будет вынуждена навести порядок на Украине, а 2025 году страну будут "ломать", но выход есть только один — выстоять. Кроме того, он утверждал, что Соединённые Штаты Америки больше всего опасаются крепкого союза Берлина и Москвы.

"Провокации будут идти постоянно. Всегда. Потому что нельзя допустить объединение Европы и России", — говорил Доренко.

Запад и дальше будет устраивать различные провокации. Журналист предположил, что они могут быть не только в Незалежной, но и в Прибалтике, и в Белоруссии.