Боевик ВСУ снял видео прямого попадания снаряда ВС РФ по группе сослуживцев

Камера на шлеме украинского военнослужащего смогла заснять прямое попадание российского артиллерийского снаряда непосредственно в группу националистов.

Как видно из опубликованного украинскими Telegram-каналами ролика, подразделение ВСУ укрылось придорожной канаве, откуда вело стрелковый бой с передовыми частями российской армии.

Боевики обсуждают свои дальнейшие действия, планируя отход, и именно в этот момент в десятке метров от камеры взрывается снаряд.

"Прилет по нацикам из "Азова"*. Артёмовское направление", — прокомментировал видео эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Судя по беспорядочным крикам националистов, те из них, кому посчастливилось остаться в живых, были сильно контужены.

Ранее украинский политик назвал причину из прошлого, которая не мешает Германии снабжать ВСУ тяжёлым вооружением.

* националистический батальон "Азов" признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 02.08.2022 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.